أشتيه عن وقف المساعدات لـ«أونروا»: يعرض أرواح المحتاجين في غزة إلى الخطر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» هو هجوم سياسي من إسرائيل، موضحا أنها تحارب الوكالة والمخيمات منذ سنوات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في تراجع الدول التي أعلنت وقف المساعدات مؤقتًا لـ«أونروا» لحين الانتهاء من التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها بشأن ضلوع أفراد منها في هجوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، خاصة وأنها تقدم مساعدات لحوالي 1.7 مليون إنسان، ويعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة.

وأضاف «أشتيه» أن العدوان على قطاع غزة دخل يومه الـ115، في ظل ظروف جوية سيئة، وخيام غمرتها مياه الأمطار، وأناس نيام على الوحل، ومنهم من ينزف دمًا وجوعًا، ما فاقم معاناة الأطفال والنساء والشيوخ، وذلك خلال جلسة الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله اليوم الإثنين.

ووصف «أشتيه» قرار محكمة العدل الدولية بالمهم قانونيًا، وسياسيًا، وإنسانيًا، وإدخال المساعدات يحتاج إلى وقف لإطلاق النار، ووقف العدوان، وتمكين الناس من العودة إلى بيوتهم.

إنشاء عدد من المستعمرات الجديدة

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية أمر تحضر إسرائيل من خلاله لإنشاء عدد من المستعمرات الجديدة، وتعزيز الاستعمار، لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقومون بسرقة الأغنام، والمواشي، وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها، تحت حجة أنها ترعى في مناطق «ج»، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار.