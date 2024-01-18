الحكومة الفلسطينية: الممارسات المتطرفة من نتنياهو محاولة لتخلي شعبنا عن قضيته

قال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن التصريحات الإسرائيلية تعكس أحلام التوسع ونوازع الغطرسة التي تتلبس نتنياهو ووزراء حكومته الذين جاهروا بمواقفهم بعدم العمل على إقامة دولة فلسطينية.

نظرية المتطرفين بالحكومة الإسرائيلية

وأضاف "ملحم" في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك نظرية خرج بها الوزراء المتطرفون بحكومة نتنياهو وأفصح عنها بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي بحسم الصراع عن طريق الاستيلاء على الأرض وعدم الاعتراف بوجود شعب فلسطين ولا أرض فلسطين.

القتل والترحيل مصير المتمردين على الغطرسة الإسرائيلية

وتابع، أن الاحتلال يسعى لأن يرضخ الراغبون من الفلسطينيين بالبقاء بأرضهم للغطرسة الإسرائيلية، لافتا إلى أن المتمرد على هذه الغطرسة مصيره سيكون القتل أو الترحيل.

القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني النضال ضد الاحتلال

وأشار إلى أن ما يمارسه اليوم المتطرفون بقيادة نتنياهو محاولة لتخلي الشعب الفلسطيني عن قضيته ومواصلة نضاله المشروع الذي كفلته له جميع القوانين الدولية للدفاع عن أرضه ووطنه وشعبه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.