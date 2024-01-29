«سرقوا أرضهم واستكثروا عليهم الخيمة».. الجوع يضرب غزة بعد تعليق تمويل الأونروا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سرقوا أرضهم واستكثروا عليهم الخيمة.. تعليق تمويل المنظمة الوحيدة التي تقدم مساعدات لغزة».

«أونروا» ليست مجرد وكالة لتقديم الخبز والخيام

وجاء في التقرير: «سرقوا أرضهم واستكثروا عليهم كسرة خبز وخيمة، ولم تكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مجرد وكالة لتقديم الخبز والخيام واللقاحات وتعليم الأطفال في المدارس، فقد تأسست بعد نكبة فلسطين مباشرة، وما بقيت تعمل على أرض فلسطين فسوف يتذكر كل فلسطيني حقه في الأرض والعودة».

وأضاف التقرير: «ليس غريبا أن تسارع دول حليفة لإسرائيل بتعليق تمويلها للوكالة ليشعر الفلسطينيون أن عقابهم الجماعي مسلسل لا نهاية له، وأنهم في طريق الإبادة الجماعية إن لم يكن بآلة الحرب الإسرائيلية، فليكن بوباء أو مجاعة يفرضها حصار مطبق على القطاع تحاول المنظمة الدولية جاهدة الحيلولة دون حدوثه».

القضاء على الحياة في غزة يبدأ بقطع الشريان الوحيد

وتابع: «القضاء على الحياة في غزة يبدأ بقطع الشريان الوحيد، هكذا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الخطة مؤكدة ضرورة طرد الوكالة وقطع دابرها ليتمكن الاحتلال من فعل ما يحلو له من تهجير أهلها، حيث حوّل الاحتلال القطاع إلى مكان غير صالح للعيش».

الأدلة كانت واضحة للعيان

واختتم: «وضرب الجوع كل موضع في قطاع غزة حيث لا معنى آخر للإبادة البشرية، كما أن الأدلة كانت واضحة للعيان، ولوكالة أونروا لها دور في حفظ ما يثبت ذلك لعرضه وقت الطلب باعتبارها جهة أممية لا يمكن التشكيك في روايتها وتمتلك من الخبرات التي تستطيع بها التوثيق والحفظ والعرض لفضح جرائم الاحتلال».