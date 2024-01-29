مرض يصيب الإنسان عند تناول النسكافيه على معدة فارغة.. لن تتوقع ما يحدث

يميل البعض إلى تناول النسكافيه على معدة فارغة، سواء في الصباح أو المساء، ولكنه يحتوي على نسب عالية من مادة الكافيين المنبهة، ما يجعل الجسم يصاب بأمراض خطيرة لا يمكن علاجها بسهولة، لذا يجب الابتعاد تمامًا عن تناوله كذلك، بسبب احتوائه على مركب كيميائي خطير.

هل النسكافيه على معدة فارغة مضر؟

النسكافيه من المشروبات الساخنة، وبحسب عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، تناوله على معدة فارغة يسبب تقرحات المعدة: «تناول النسكافيه على معدة فارغة يسبب أضرارًا كثيرة بينها تخزين الماء بالجسم، وحدوث مشاكل جسيمة في المعدة منها الإصابة بقرح، لاحتوائه على كمية كبيرة من الكافيين»، منوهًا بضرورة عدم شربه على معدة فارغة.

وأكد أن تناول النسكافيه على معدة فارغة ضار جدًا بالصحة، لما به من مضادات الأكسدة، يؤدي إلى حدوث مشكلات جسيمة في المعدة، وقد يستمر مدى الحياة، لذلك يجب معرفة الوقت المناسب لشرب النسكافيه والكمية المسموحة.

ما هو الوقت المناسب لشرب النسكافيه؟

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، ردًا على سؤال ما هو أنسب وقت لشراب النسكافية، أن تناول النسكافيه يجب أن يكون بعد تناول الأطعمة، بحوالي ساعة أو نصف ساعة، أو قبل النوم بما لا يقل عن أربع ساعات، كما أن المعدل الطبيعي لشراب النسكافيه، هو كوب في اليوم.

أضرار النسكافيه

وأوضح أن غير ذلك يسبب عدة أعراض منها: «بطء الهضم لأنه بيحتوي على مركبات تسمى الفينولات التي تتداخل مع امتصاص الحديد، ما يعمل على حدوث اضطرابات في القلب ومشكلات في النوم، وذلك بسبب الإضافات الكيماوية التي تؤدي إلى أضرار كثيرة بالجسم».