ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة دون سكر؟.. فوائد ومخاطر

القهوة من أكثر المشروبات شعبية، التي تحظى بشهرة كبيرة، نظرًا لفوائدها العديدة، إذ يميل كثيرون إلى تناولها وفقًا لأذواقهم، فالبعض يضيف لها السكر، لتصبح ذات مذاق لذيذ، بينما يحبذ آخرون تناولها سادة بدون سكر، اعتقادًا أن ذلك أكثر فائدة، لعشاق القهوة بكل أنواعها، فماذا يحدث لجسمك عن تناول القهوة بدون سكر؟

السكريات من العناصر الضرورية لجسم الإنسان، اللازمة لإمداد الجسم بالطاقة التي تعينه على أداء كل الأنشطة، وفي حال عدم وجودها يصبح الوضع أكثر صعوبة، إذ يفول الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الجسم في حاجة ماسة إلى وجود السكريات، لأنها تعينه على أداء المهام المختلفة، وفي حال عدم وجودها يكون الجسم أكثر خمولًا، لا يقوى على القيام بأي مجهود بدني مهما كان.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة دون سكر؟

تابع «الحوفي» ربما يلجأ كثيرون إلى تناول القهوة بدون سكر على وجبة الأفطار، وتلك العادة الخاطئة، غير مسموح بها على الإطلاق، لأن الجسم في بداية اليوم، يحتاج إلى مزيد من السكريات، التي تعمل بدورها على تنشيط خلايا المخ، لذا يفضل في تلك الحالة العمل على تناول وجبة الفطور الأساسية أولا، ومن ثم تناول القهوة.

وأوضح أنه «في حالة تناول القهوة بدون سكر على وجبة الفطار، فإن هذا خطأ، لأن الجسم يحتاج إلى كمية السكر علشان ينشط، لأنها من المواد اللي بتغذي المخ وبتكسب الجسم الطاقة، وفي حال فقدانها يشعر الجسم بالخمول والكسل، وتجعله غير قادر على أداء المهام، لذا يفضل في الصباح تناول الفطار كوجبة أساسية، ومن ثم تناول القهوة».

هل توجد فوائد لتناول القهوة بدون سكر؟

قدم موقع «Healthline» بعض الفوائد التي قد تحدث للجسم في حال تناول القهوة بدون سكر، مرجعا الفضل إلى أن الكافيين الموجود بها، إذ يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ليقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وثبتت فعالية الكافيين في تعزيز الأداء البدني، نتيجة لارتفاع مستويات الأدرينالين في الدم، الأمر الذي يعمل على تهيئة الجسم للقيام بمزيد من الأعمال البدنية، إلى جانب ارتباط مستوى الأدرينالين بمستوى التركيز، وبالتالي يعمل على تحسينها في كل مرة.