«البخلاء» للجاحظ.. جديد سلسلة «الذخائر» بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن سلسلة الذخائر بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، طبعة جديدة من كتاب «البخلاء» للجاحظ، تحقيق وتعليق طه الحاجري، وذلك ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تفاصيل كتاب البخلاء

«البخلاء» من الكتب النفيسة ويعد أحد أشهر كتب الأدب الساخر، وصف خلاله الجاحظ، الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية أبرع وصف، ويدور الكتاب حول قصص وأحاديث البخلاء الذين قابلهم ضمن ظروف بيئته الخاصة، فقام بتصويرهم بأسلوبه الفني الأدبي الفكاهي، دون أن يترك في نفوس القراء آثارا سيئة حولهم.

وللكتاب أهمية كبيرة في كشف نفوس البشر وطبائعهم وسلوكهم ويعد موسوعة علمية شاملة، كما يمد القارئ بالكثير من المعلومات عن أسماء المشاهير، وأسماء البلاد وميزاتها وطباع سكانها وسلوكهم، ويروي مؤلفه القصص كنوادر تصور مواقف هزلية بطريقة تدفع إلى التربية ونقد الواقع الاجتماعي.

إعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب

سلسلة الذخائر تعني بإعادة طباعة المؤلفات التراثية في الأدب والتاريخ والفكر العربي، كما تنشر نصوصا محققة للمرة الأولى، تصدر السلسلة برئاسة تحرير حسن طلب، مدير التحرير محمود أنور، سكرتير التحرير محمود فوزي، تصميم الغلاف نسرين محمود.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.