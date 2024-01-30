فضل قراءة سورة البقرة.. فوائد عظيمة للروح والجسد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقا بالأزهر الشريف إن فضل قراءة سورة البقرة عظيم، سواء في المنزل أو خارجه، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».

فضل قراءة سورة البقرة

وأضاف «الأطرش» في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن فضل قراءة سورة البقرة، إن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي وردت فيها ومنها: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ».

وبخصوص فضل قراءة سورة البقرة، أوضح «الأطرش» أنّ النبي الكريم قال «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.

سورة البقرة تبطل السحر

وحول الحديث عن فضل قراءة سورة البقرة، تابع «الأطرش» بأنها تُبطل السحر لما رُوي في صحيح مسلم عن أبي أُمامة الباهليّ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام، قال: «اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ، اقْرَؤُوا الزَّهْراوَيْنِ البَقَرَةَ، وسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فإنَّهُما تَأْتِيانِ يَومَ القِيامَةِ كَأنَّهُما غَمامَتانِ، أوْ كَأنَّهُما غَيايَتانِ، أوْ كَأنَّهُما فِرْقانِ مِن طَيْرٍ صَوافَّ، تُحاجَّانِ عن أصْحابِهِما، اقْرَؤُوا سُورَةَ البَقَرَةِ، فإنَّ أخْذَها بَرَكَةٌ، وتَرْكَها حَسْرَةٌ، ولا تَسْتَطِيعُها البَطَلَةُ».