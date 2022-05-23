دعاء الشفاء العاجل للمريض.. أدعية صحيحة يمكن ترديدها

دعاء الشفاء العاجل للمريض من الأشياء المهمة التي يبحث عنها عدد كبير من الناس، وذلك لطلب الشفاء العاجل لنفسه أو لشخص يحبه، وغم أنه لا يوجد دعاء محدد للشفاء إلا أنه ورد مجموعة من الأدعية الصحيحة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي يمكن ترديدها والدعاء بها لطلب الشفاء العاجل للمريض.

دعاء الشفاء العاجل للمريض

وحول دعاء الشفاء العاجل للمريض فيمكن ترديد هذا الدعاء: «بسمِ اللهِ ثلاثًا، وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ»، وترديد «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وترديد «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ» 3 مرات.

بعض أدعية الشفاء للمريض

وعن دعاء الشفاء العاجل للمريض فيمكن ترديد هذه الأدعية للشفاء من الأمراض: «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية»، «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين»، «أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك».

وفيما يخص دعاء الشفاء العاجل للمريض يمكن أيضا الدعاء بهذه الأدعية لطلب الشفاء: « إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير»، « ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».