محافظ أسوان: مبادرة «الناس لبعضهم» تقدم الخدمات العلاجية بالمجان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مبادرة «الناس لبعضهم» تقدم خدماتها الطبية ل إجراء العمليات والعلاج بالمجان وتهدف إلى تقديم المساعدة والدعم للمواطنين المحتاجين.

وكشف اللواء أشرف عطية، في بيان، اليوم، أن المبادرة تسعى إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا في عدة مجالات مجتمعية وخدمية للارتقاء بجودة الحياة في المحافظة وتوفير الدعم اللازم للأسر المستحقة.

خدمات طبية وعلاجية للأسر المستحقة

وتعمل المبادرة على توفير الرعاية والمساعدة للمحتاجين من خلال التعاون مع المؤسسات الطبية والعلاجية الحكومية، وتوفير العلاج اللازم للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

تجهيز العرائس

وتعتمد المبادرة على التبرعات وتقدم مجموعة متنوعة من المساعدات، بما في ذلك تجهيز العروس بالأجهزة الكهربائية، وتوصيل خطوط مياه الشرب للمناطق النائية والأكثر احتياجًا، كما تنظم المبادرة قوافل طبية تقدم الرعاية الطبية والعلاج في العديد من القرى والنجوع في أسوان.

وتوفر صيدلية "الناس لبعضهم" في وسط مدينة أسوان الأدوية المجانية للمرضى المحتاجين وتتلقى التبرعات من الأهالي، وتقوم بفحص وتحليل الأدوية المتبرع بها لضمان جودتها وسلامتها قبل توزيعها على المرضى.

نموذج للتكاتف المجتمعي في اسوان

وتشكل مبادرة "الناس لبعضهم" نموذجًا رائدًا للتكاتف المجتمعي والتعاون لتحسين حياة الأفراد الأكثر احتياجًا في محافظة أسوان، حيث تمكنت المبادرة من تقديم الدعم والرعاية للعديد من الأشخاص وتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع المحلي.

من جهة أخرى تقدمت محافظة أسوان بالشكر للحكومة المصرية على جهودها المستمرة في تحسين الحياة للمصريين في جميع أنحاء البلاد وتحديدًا في الصعيد.