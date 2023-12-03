7 معلومات عن مبادرة «الناس لبعضهم».. توفر مساعدات للأسر المستحقة في أسوان

تواصل محافظة أسوان جهودها المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في العديد من القرى والنجوع التابعة للمحافظة وفقا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الذي أمر بتقديم مساعدات جديدة من خلال مبادرة «الناس لبعضهم»، التي تعمل على تقديم الدعم المستمر للمواطنين.

وأصدر اللواء أشرف عطية تعليمات للفريق المكلف بتنفيذ المبادرة الإنسانية بتجهيز 25 عروس بالتعاون مع الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشؤون المجتمع والتنمية المجتمعية والمنسق العام، بتكثيف الجهود.

تحسين حياة المواطنين ودعم وتمكين الأسر المستحقة

تأتي هذه الجهود في إطار استمرار الجهود الحكومية لتحسين حياة المواطنين ودعم وتمكين الأسر المستحقة وتوفير الفرص والموارد اللازمة لهم ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود وتتطور لتشمل مجالات أخرى من الدعم والمساعدة للأسر المستحقة في محافظة أسوان.

وترصد «الوطن»، 7 معلومات عن المبادرة الإنسانية «الناس لبعضهم»، التي أطلقتها محافظة أسوان بهدف تقديم المساعدات الإنسانية في عام 2020.

1. أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرار تأسيسي مبادرة الناس لبعضهم في مارس عام 2020.

2. الهدف الرئيسي من المبادرة هو التدخل الطبي وتوفير العلاج اللازم والمتابعة الصحية المنزلية لمرضى فيروس كورونا.

3.تستهدف المبادرة دعم العمالة غير المنتظمة.

4.وصل حجم التبرعات إلى أكثر من 2.8 مليون جنيه ليجري وضع آلية محددة لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجاً.

5. تستهدف المبادرة توصيل المياه إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وتوفير المواد الغذائية وتجهيز العرائس.

6.توفر المبادرة بالتنسيق مع المنشآت الطبية الحكومية توفير العلاج اللازم، والتدخل الجراحي للحالات الأشد احتياجا.

7. يجرى وضع آلية محددة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً.