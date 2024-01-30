طارق فهمي: الأسلحة التي حاربت بها حماس استولت عليها من قواعد إسرئيلية

قال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن الصحف العالمية، ومنها الإسرائيلية، بدأت في نشر حقائق بشأن قضية تسليح حركة حماس، وهذا مرتبط بالتحقيقات التي جرت في الجيش الإسرائيلي قبل الحرب على غزة بشأن تسريب وسرقة الأسلحة، مشيرًا إلى أن ما نُشر هو إشارة مؤكدة على أن أغلبية الأسلحة التي حاربت بها حماس تم الاستيلاء عليها من قواعد عسكرية إسرائيلية.

قضية تسليح حركة حماس

وأضاف «فهمي»، خلال لقائه في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن الإخفاق في إسرائيل مرتبط بحالة الانكسار التي يعاني منها جيش الاحتلال الآن، لافتًا إلى أن القضية ليست قضية معلوماتية فقط، ولكن محاولة لتوسيع نطاق الاتهامات واستهداف أطراف أكثر على مستوى دول الجوار، وهذا ما ظهر في اتهامها لمصر أمام محكمة العدل الدولية بتوصيل السلاح لحركة حماس عبر الأنفاق.

إسرائيل تعاني من أزمة البقاء

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن خروج إسرائيل من أزمتها الحالية يتطلب تعديل سياستها مرة أخرى ومحاولة بناء نظرية أمن قومي جديد، مضيفًا أن إسرائيل منذ قيامها، هدفها الرئيسي هو البقاء في الإقليم لمده 100 عام، ولكنها الآن أصبحت منبوذة وتعاني من أزمة البقاء.