التجويع سبب للهروب من الموت.. خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة

منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى الآن، تعرض قطاع غزة للعديد من الانتهاكات والجرائم غير الإنسانية، وتشردت آلاف من الأسر ولجأت إلى الخيام كبديل لمنازلها التي أصبحت عبارة عن ركام وأنقاض، وعلى الرغم من ذلك إلا أن زعيمة حركة الاستيطان في دولة الاحتلال الإسرائيلي، دانييلا فايس، ذكرت خلال حوار لها في «مؤتمر النصر»، أن ما يحدث في القطاع متعمد، للتخلص من السكان المتواجدين فيها تماما.

زعيمة حركة الاستيطان تروج لخروج أهل غزة من القطاع

«سيتركون الأرض إذا حُرموا من الطعام، ويذهبون إلى بلاد العالم»، هكذا اعترفت «دانييلا»، رئيسة بلدية مستوطنة «كدوميم» خلال مؤتمر النصر، الذي بدأه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تجويع الفلسطينيين لعدم إتاحة الفرصة لهم للنجاة من الموت سوى الهروب والاضطرار إلى الخروج منها، من أجل بناء مستوطنة جديدة للإسرائيليين، وفقا لها: «لا نريد أن نعطي العرب أي شيء، وبالتالي سيتوجب عليهم الرحيل، وسيفتح العالم أبوابه لهم»، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

كما أشارت «فايس» إلى أن الفلسطينيين عندما يتعرضون إلى الجوع والخوف من الموت، سيخرج واحدا منهم تلو الآخر، وهو ما سيتيح الفرصة لاسرائيل بناء مستوطناتها بشكل أوسع في قطاع غزة.

زعيمة حركة الاستيطان في إسرائيل

وتابعت «دانيلا» في المؤتمر، أن العالم بإمكانه استقبال سكان غزة، خاصة عندما يرون المعاناة التي يعيشوها، وفقا لها: «هناك الكثير من الدول التي يمكنها استقبال العرب اللاجئون من قطاع غزة، مثل تركيا، إلى اسكتلندا، أو بريطانيا، ونحن لا نرغب في قتلهم، ولكن لا نستبعد استخدام طرق مختلفة لإخراجهم».