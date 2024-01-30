مركز تقدم للدارسات: العالم صامت أمام دعوات إعادة استيطان غزة

قال الدكتور محمد المشارقة مدير مركز «تقدم» للدراسات، إن موقف بريطانيا واستنكارها تنظيم مؤتمر «القدس» الداعي للاستيطان في غزة، والذي نظمته قوى اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي مهم للغاية، موضحا أنه شارك فيه 9 من وزراء الليكود، «هذا يعني أن التيار الكهاني في دولة الاحتلال الإسرائيلي الآن يتمتع بدعم كبير داخل كل الأحزاب الإسرائيلية».

وأضاف «المشارقة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما جرى أمس، في القدس، يعبر عن الموقف الحقيقي لحكومة بنيامين نتنياهو، حيث لم يعترض نتنياهو على هذا المؤتمر، مشيرًا إلى أن جزءا مهما من الليكود شارك فيه، وهم عشرات من أعضاء الكنيست يمثلون التيار المركزي في إسرائيل.

وأوضح أن هذا التيار تحول من هامشي في دولة الاحتلال في 2017 والذي كان يعمل على تصفية الشعب الفلسطيني وإقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر إلى مركز الحياة السياسية في الحكومة الإسرائيلية الآن.

وأشار إلى أنه من المستغرب أن العالم لم يدن هذا المؤتمر، ولم يتوقف عند هذا الحدث المهم للغاية، الذي يدعو علانية وصراحة حكومة إسرائيل بتبني موقف استيطان غزة مجددا وتحويلها إلى باحة خلفية للمدن الإسرائيلية في غلاف غزة.