وزير الخارجية السعودي: يوجد سياسة ممنهجة لحصار وتجويع الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنّ المجتمع الدولي مطالب بفرض القانون الدولي على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، وحثها على التوجه نحو السلام، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية.

وردًا على سؤال بشأن ما يجب فعله لحث إسرائيل على وقف الحرب في غزة والتوجه نحو السلام، قال بن فرحان: «أهم ما نحتاجه هو قرار من المجتمع الدولي، القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي له قيمة وله إلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها، وهذا هو التحدي الكبير».

وأضاف: «رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة رفضًا كاملًا وعدم التجاوب معه، هو ما أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن والذي نشاهده، حيث اقترب عدد الشهداء المدنيين في غزة من 30 ألفًا، إضافة إلى السياسة المتعمدّة للتجويع والحصار في عقاب جماعي للشعب الفلسطيني في غزة، كل هذه مخالفات واضحة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي».

وتابع: «هنا المجتمع الدولي أمام خيار، هل يريد أن يكون للقانون الدولي قيمة، وللسلام مكان، إذًا لا بد أن يكون هناك تحرك دولي واحد تجاه الأزمة، وسنستمر كدول عربية، مصر والسعودية، في العمل على ذلك، والمطلوب هو إلزام إسرائيل بما نلتزم به جميعا، وهو التقيد بالقانون الدولي والإنساني».