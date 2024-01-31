كيف تؤثر اتفاقية التجارة التفضيلية بين مصر وجنوب إفريقيا على الاقتصادين؟

قالت حنان رمسيس، خبيرة اقتصادية، إن التجارة التفضيلية هي تجارة بين دول ذات مستويات اقتصادية مختلفة، إذ تمنح الدول الأكثر تقدمًا للدول الأكثر احتياجًا معاملة تفضيلية في تبادل السلع والخدمات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك علاقات اقتصادية وسياسية تاريخية بين مصر وجنوب إفريقيا، وأن جنوب إفريقيا تسعى إلى تقوية هذه العلاقات من خلال اتفاقية تجارة تفضيلية جديدة بين البلدين.

التبادل التجاري

وأكملت: «بلغ حجم التبادل التجاري 217 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 158 ونصف مليون دولار خلال عام 2020، أما الواردات لجنوب افريقيا كانت تشمل 88.2 مليون دولار مقابل 83.8 مليون دولار».

وقالت: «أما عن حجم الاستثمار، فقد نما بشكل واضح بنسبة 600%، وكان حجم الاستثمار كان 10.6 مليون دولار 74.6 مليون دولار، واليوم يجرى عقد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهي خطوة تاريخية لتحقيق تجارة ذات منافع متعددة في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة بجنوب إفريقيا إلى دول أطراف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشتركة فيها مصر وغانا ورواندا وتونس».