رئيس نادي الأسير: نثمن الجهود المصرية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية

قال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إنه يثمن الجهود المصرية والعربية التي تعمل على إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

اعتقال 1000 فلسطيني

وأضاف «الزغاري»، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت البنية التحتية في جنين، واعتقلت 1000 فلسطيني خلال الفترة الماضية، وتنفذ اقتحامات واسعة بمخيمات الضفة وعمليات تخريب غير مسبوقة.

وأكد هناك أن أكثر من 100 شهيد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين، ومخيمها خلال الفترة الماضية، وأكثر من 50 مركبة تعود لمعتقلين فلسطينيين صادرها الاحتلال خلال الشهرين الماضيين.

انتشار الأمراض بسجون إسرائيل

وتابع عبد الله الزغاري، أن هناك انتشارا كبيرا للأمراض بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، متابعا: «التقينا رئيسة منظمة الصليب الأحمر الدولي لإطلاعها على ما يجرى بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال».