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نادي الأسير الفلسطيني: استقبال الدفعة السابعة من المحررات والأطفال في صفقة التبادل اليوم

كتب:

منتصر سليمان
06:42 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استقبال الدفعة السابعة من الأسيرات والأسرى الأطفال في صفقة التبادل، مساء اليوم، مقابل بلدية رام الله، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ سابق، أن الفصائل الفلسطينية سلمت محتجزتين إسرائيليتين للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ميدان «فلسطين»، وسط مدينة غزة.

جاء إطلاق سراح المحتجزتين الإسرائيليتين في إطار دفعة جديدة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية التي بدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

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