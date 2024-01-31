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معرض القاهرة الدولي للكتاب

نادي الأسير الفلسطيني: العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين داخل مدرسة في بيت لاهيا

كتب:

هانى حسن
01:03 م | الأربعاء 31 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ نادي الأسير الفلسطيني، أعلن عن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين، داخل مدرسة في بيت لاهيا، وهذا دليل واضح على جريمة إعدام إسرائيلية بحقهم.

وأضاف «الأسير الفلسطيني»، أن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري، بحق معتقلي غزة بعد مرور 117 يوما من العدوان الإسرائيلي، وإصراره على إبقاء معتقلي غزة، رهن الإخفاء القسري، يعني قراره بتنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء.

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