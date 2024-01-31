نادي الأسير الفلسطيني: العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين داخل مدرسة في بيت لاهيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ نادي الأسير الفلسطيني، أعلن عن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين، داخل مدرسة في بيت لاهيا، وهذا دليل واضح على جريمة إعدام إسرائيلية بحقهم.

وأضاف «الأسير الفلسطيني»، أن الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري، بحق معتقلي غزة بعد مرور 117 يوما من العدوان الإسرائيلي، وإصراره على إبقاء معتقلي غزة، رهن الإخفاء القسري، يعني قراره بتنفيذ مزيد من الجرائم بحقهم في الخفاء.