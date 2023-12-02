تفاصيل حالة الأسير الفلسطيني فاروق الخطيب.. يتعرض لجريمة اغتيال طبية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الجمعة، أن الأسير فاروق أحمد عيسى 30 عامًا، من بلدة أبو شخيدم شمال غرب رام الله، يتعرض لجريمة اغتيال طبية، بتركه فريسة للأوجاع والآلام، والتي جعلته مُلقى على فراش المرض طوال الوقت، ولا يتحرك إلا للضرورة وبصعوبة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الأسير فاروق محتجزًا لدى الاحتلال في سجن نفحة وفقًا لقرار إداري مدته ستة شهور، أمضى منها حتى اليوم أربعة شهور، ويعاني منذ فترة من مشاكل في القلب وعدم تصريف بالأمعاء، وتفاقم وضعه الصحة خلال اعتقاله الحالي، وتناقص وزنه 27 كيلوجرامًا.

تفاصيل حياة الأسير فاروق أحمد عيسى

وأضافت أنه وفقًا لشهادة أسير كان يحتجز معه في ذات الغرفة في سجن نفحة، فإن فاروق يمر بحالة صحية معقدة، وعند تناوله أي نوع من الطعام أو الماء يتحول لجثة هامدة ويدخل في حالة قريبة من الإغماء، ولا يخرج منها حتى يتمكن من الاستفراغ وإخراج كل شيء بمعدته، الأمر الذي يجعل وزنه يتناقص بشكل سريع وخطير.

وتطالب الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الأسير فاروق، والتدخل الفوري من خلال طاقم طبي لانقاد حياته، علمًا أنه أخرج من مكان احتجازه في سجن نفحة قبل يومين ولا أحد يعلم مكان وجوده حاليًا، ومن المرجح أنه تم تحويله إلى الزنازين مما يجعل حياته مهددة بشكل أكبر.

يذكر بأن الأسير الخطيب أعتقل سابقًا لمدة عامين تقريبًا، وهو متزوج ولديه طفلة.