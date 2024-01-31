بعد الحكم عليه بـ10 سنوات سجن.. زوجة عمران خان تلحق به لمدة 14 عاما

بعد مرور يوم واحد فقط على الحكم بسجنه لمدة 10 أعوام متواصلة، اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، بتهمة جديدة سيقضي على إثرها 14 عاما أخرى، إلا أن هذه المرة لن يكون بمفرده، وستلحق به زوجته بشرى بيبي، التي تورطت في نفس القضية وهي الحصول على مجموعة من الهدايا خلال فترة تولي زوجها رئاسة الحكومة الباكستانية، التي قالا في البداية عن إنها منخفضة القيمة، إلا أنهما عادا لبيعها بسعر باهظ.

زوجة عمران خان خلف القضبان 14 عاما

أعلنت محكمة باكستانية ارتكاب رئيس وزراء باكستان الأسبق جريمة إفشاء أسرار الدولة، وبعد مرور 24 ساعة فقط من الحكم، حصل على 14 عاما، كما أن زوجته «بشرى» المعروفة باسم «توشاخانا»، صدر الحكم أيضا بحقها في سجن «أديالا» بمدينة روالبندي صباح الأربعاء، نتيجة اتهمامها ببيع هدايا مرتفعة السعر بطريقة غير قانونية.

عمران خان «بشرى» قبل توليه منصب رئاسة الوزراء الباكستانية بشهور قليلة في عام 2018، وفقا لـ«الجارديان».

أزمة التهم المتتالية لعمران خان قبل الانتخابات الرئاسة

لم تكن قضية بيع الهدايا بشكل غير قانوني هي الأولى له، وإنما سبقتها تهمة إفشاء أسرار الدولة، وقد قضى «عمران»، أيضا 3 سنوات خلف القضبان بسبب قضية فساد عام 2022، ووفقا لما ذكره المتحدث باسم حزب رئيس الوزراء السابق «تحريك الإنصاف»، ذو الفقار بخاري، أكد على أن تلك القضايا جاءت في الفترة التي يسبقها إجراء انتخابات رئاسية في فبراير القادم، خاصة أن «عمران» لديه قاعدة شعبية قوية، مشيرا إلى أن ما حدث له، هو عيارة عن مؤامرة نفذها الجيش والحكومة الباكستانية لإبعاده عن المشاركة في الانتخابات، بحسب ما ذكرته «الجارديان».