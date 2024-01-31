سفير باكستان يبحث التعاون في تلاوة القرآن مع نقيب القراء

استقبل سفير باكستان في مصر صباح اليوم، الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء والمحفظين في مصر، لبحث التعاون المشترك بين نقابة القراء ودولة باكستان فيما يتعلق بإيفاد قراء القرآن الكريم المصريين في شهر رمضان المعظم، سواء كان ذلك بدعوات خاصة أو عن طريق وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

وقال محمد الساعاتى مستشار نقابة القراء إنه تم اللقاء بين فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب القراء والسفير الباكستاني فى جو أسرى بديع، حيث أعرب السفير الباكستاني عن بالغ سعادته بتلك المقابلة مع نقيب قراء جمهورية مصر العربية. مؤكدا أن مصر لها باع طويل فى مجال تلاوة القرآن الكريم على مر العصور ويكفي انها صدرت للعالم أجمع الكثير من كبار قراء القرآن أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وأقرانه.

مصر رائدة فى تلاوة القرآن الكريم

من جانبه، وجّه نقيب القراء الشكر للسفير الباكستاني على حسن الاستقبال في مقر السفارة، مؤكدا أنّ مصر ستظل هي الرائدة فى تلاوة القرآن الكريم بما تصدره للعالم أجمع من قراء يراعون الله تعالى في تلاوتهم، ما يجعلهم خير سفراء لمصرنا الحبيبة في دنيا التلاوة.

تواصل النقابة مع جميع دول العالم

وأضاف أنّ النقابة يسعدها التواصل مع جميع دول العالم بهدف توصيل كلام الله عز وجل بواسطة القراء المصريين إلى أبعد نقطة في العالم، كما يسعدها أن تسير بخطوات ثابتة نحو المضي والتقدم والازدهار في مصرنا الحبيبة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي راعى العلماء والقراء.

وتابع: «مصر بلد الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يسعدنا أن تكون النقابة تحت مظلة وتوجيهات وزارة الأوقاف وبإشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف».