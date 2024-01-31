الشاعر أشرف البولاقي: معرض الكتاب فرصة جيدة للقاء الوسط الثقافي

استعرض برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» تقريرا تليفزيونيا حول فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب ومن ضمن تلك الفعاليات ندوة لمناقشة كتاب «الشعر والشر في الشعرية العربية» للكاتب المغربي محمد بنيس.

معرض الكتاب فرصة للبحث عن قصيدة

وقال الشاعر أشرف البولاقي، إنه لأمر طيب رؤية عدد كبير من الشعراء المصريين والعرب، حيث يعتبر معرض الكتاب فرصة جيدة للبحث عن قصيدة جديدة ولقاء الوسط الثقافي والتعرف على أحدث إصدارات الشعراء.

شعراء مصريون وعرب بمعرض الكتاب

وفي نفس الصدد، أضاف الشاعر عيد عبدالحليم أنه تشرف بإدارة هذه الأمسية التي يشارك فيها مجموعة من الشعراء المصريين والعرب منهم الشاعر الجزائري بوزيد حرزالله والشاعر اليمني عنوان مهدي الجيلاني وكوكبة من الشعراء المصريين مثل الشاعر عمرو الشيخ والشاعر طارق هاشم بالإضافة إلى أن هذه الأمسية جمعت أجيالا متنوعة من الشعراء والكتاب.