رسم الحناء البدوية يجذب زوار جناح شلاتين وحلايب في معرض الكتاب.. زينة وثقافة

شهد جناح حلايب وشلاتين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالاً كبيراً من الزوار، وخاصة على رسم الحناء، الذي يعد من أشهر الفنون التقليدية في المنطقة، ويعكس ثقافة وتراث أهلها.

تتميز رسوم الحناء التي تقدمها فتيات حلايب وشلاتين بلمساتها الفنية الفريدة، التي تجسد طبيعة الحياة والثقافة المحلية، حيث تتنوع الرسومات بين الأزهار والأشكال الهندسية والحيوانات، كما أنها تعكس تنوع القبائل التي تعيش في المنطقة، مثل العبابدة والبشارية.

وأوضحت كريمة سعيد، المسئولة عن جناح حلايب وشلاتين، أنَّ هذه المشاركة الثالثة لمدن حلايب وشلاتين داخل معرض الكتاب، الذي يعتبر منفذ بيع وتسويق رئيسي لمنتجاتهم، حيث تعرض فيه مجموعة من الحرف اليدوية، مثل الشنط والاكسسوارات والاطباق المصنوعة من خامات الجلود والخوص والخرز، بالإضافة إلى مجموعة من تصاميم الأزياء التي تعكس ثقافة وهوية وعادات وتقاليد أهالي حلايب وشلاتين.

تؤكد هذه المشاركة أهمية دور الثقافة والفنون في تعريف العالم بتراث وثقافة الشعوب المختلفة، كما أنها تساهم في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب في جنوب البحر الأحمر.