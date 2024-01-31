مجلس الأمن ينظر في التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار «العدل الدولية» بعد قليل

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا بشأن حكم محكمة العدل الدولية بشأن الصراع المستمر في غزة الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وينظر مجلس الأمن في التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في حربها على قطاع غزة.

دولة الاحتلال لم تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية

جدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، والذي نص على ضرورة التزام دولة الاحتلال بمنع الإبادة الجماعية واتخاذ تدابير مؤقتة في حربها على غزة وعدم قتل المدنيين، وعدم التسبب في ضرر جسدي أو عقلي للمدنيين الفلسطينيين، وعدم إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا، وذلك وفقًا لما جاء في وثيقة القرارات التي اطلعت عليها «الوطن».

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين منذ قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية، وحتى اليوم الأربعاء.