مسؤول بجنوب إفريقيا يكشف لـ«الوطن» إجراءات ما بعد قرار محكمة العدل الدولية 

بعد مرور 4 أيام على قرارات محكمة العدل الدولية بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبته باتخاذ تدابير احترازية لمنع ارتكاب أعمال الإبادة والتوقف عن قتل المدنيين، لم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المجازر في حق الفلسطينيين بقطاع غزة، فارتكبت عشرات المجازر خلال الأيام الماضية، معلنة رفض قرار «العدل» الدولية.

المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة بجنوب إفريقيا، زين دانجور، كشف في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن فريق المحامين يراقب عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقرار، وخلال الأسبوع الجاري، وتحديدًا يوم الأربعاء، سيتم مناقشة استمرار دولة الاحتلال في جرائمها بمجلس الأمن.

دانجور: نستمر في الضغط لضمان امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلي

ورغم تمتع الولايات المتحدة الأمريكية بحق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، والتي تستخدمه لإجهاض أي قرار بوقف إطلاق النار في غزة، أكد «دانجور» أن الوضع صعب للغاية، لكن جنوب أفريقيا تستمر في مواصلة الضغط، لضمان امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلي.