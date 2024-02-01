دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.. احرص على ترديده قبل النوم

دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، من الأدعية التي يسعى العديد من المسلمين إلى استعمالها والحرص عليها، حتى ينالوا دخول الجنة، فالدعاء هو خير وسيلة حتى يتقرب لله سبحانه وتعالى من أجل تحقيق كل مبتغاه، وفي وقت التوبة يكون الدعاء هو أول ما يخطر على بال العبد، تستعرض «الوطن» عدد من الأدعية المستحبة في هذا الإطار.

دعاء يغفر الذنوب

وعن دعاء يغفر الذنوب، قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الله يغفر ذنوب عباده، فمن أسمائه الحسنى أنه الغفور والرحيم، بالتالي الدعاء بالغفران أمر مستحب.

وفي حديثه عن دعاء يغفر الذنوب، أشار إلى أن غفران الذنوب يتطلب أن يتعهد العبد أن هذه توبة حقيقية، ويسعى جاهدا إلى ألا يعود إلى القيام بنفس الذنب الذي قرر التوبة عنه، مُوضحا أن هذا الدعاء لا يوجد له صيغة واحدة مٌعينة، بل إن هناك العديد من الأدعية التي يُمكن الاستعانة بها في هذا الإطار ومستحبة، ويمكن للعبد فقط أن يقول ما يخطر على بال المواطن.

ولفت إلى وجود عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء يغفر الذنوب، منها:

- اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب

- اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

- اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر

وقال عبد الحميد الأطرش، إن هناك دعاء يغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، كما أنه ورد في السنة النبوية، حيث ورد في الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: مَن قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مراتٍ؛ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا».

وفي حديثه عن دعاء يغفر الذنوب، أوضح عبد الحميد الأطرش، أن الدعاء سالف الذكر يُستحب ترديده قبل النوم، وأن يستحضر العبد نية التوبة، ويبدأ في طريقه نحو ترك المعصية التي يرتكبها وألا يكررها مرة أخرى، فالأصل في التوبة هو صدق النية، والسعي لترك المعصية، وأضاف: «إن السعي لترك المعصية أمر يتم مكافأة العبد عليه».