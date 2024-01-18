دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. ردده يستريح قلبك

قال الشيخ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي أوصى بأن من يأوي إلى فرشه ينام على وضوء، وعلى الشق الأيمن وليس الأيسر، إذ يصف عدد من العلماء النوم بأنه «الميتة الصغرى»، ولذلك يحرص الكثيرين على ترديد دعاء قبل النوم لغفران الذنوب والخطايا.

دعاء قبل النوم يغفر الذنوب

وبخصوص دعاء قبل النوم، أضاف «مهنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه قد ورد في صحيح الجامع عن البراء بن عازب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَا أُعَلِّمُكَ كَلِماتٍ، تقولُها إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ؛ فإِنْ متَّ مِنْ ليلتِكَ متَّ علَى الفِطْرَةِ، وإِنْ أصبحْتَ، أصبحْتَ وقدْ أصَبْتَ خيرًا ؟ تقولُ اللهمَّ أسلَمْتُ نفْسِي إليكَ، وَوَجَّهْتُ وجهي إليكَ، وفوَّضتُ أمرِي إليك رغبةً ورهبَةً إليكَ، وألجأْتُ ظهْرِي إليكَ، لَا ملْجَأَ ولَا منجَا مِنكَ إلَّا إليكَ، آمنتُ بكتابِكَ الذي أنزلْتَ، وبنبِيِّكَ الذي أَرْسَلْتَ.

أدعية قبل النوم

وتابع أنه جاء في جامع الترمذي، عن حذيفة بن اليمان، رضي الله عنه، أن النبي كان إذا أرد أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رأسه، ثم َقَالَ: «اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.