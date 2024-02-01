تعمل إيه لو هاجمك كلب.. 10 أمور غير متوقعة تنقذك من «عضته»

مهاجمة الكلاب للأفراد بالشوارع أمر سيئ قد يتعرض له الكثير، وربما يصل في النهاية للتعرض لكدمات وجروح ومشكلات صحية تسبب ألمًا بالغًا وتتطلب علاجًا لمدة 21 يوما متواصلا.

وعلى الرغم من إن بعض الكلاب قد تكون مُسالمة، إلا إن البعض الآخر قد يهاجمك بسبب الجوع، أو لكونه شم رائحة خوفك، ويبقى النجاة الوحيدة في طريقة تعاملك مع الموقف.

ويرصد «الوطن» 10 أمور غير متوقعة تنقذك من مهاجمة الكلاب، وفقًا لموقعي «bright side»، و«wikihow».

- حافظ على هدوئك

الحفاظ على الهدوء، يقلل من احتمالية اندفاع الكلب نحوك في الهجوم، فكلما كنت قليل الحركة، مسالمًا أمامه، لم يهاجمك.

- اثبت بلا حركة

عندما يقترب منك الكلب حاول أن تثبت دون حركة تبدو وكأنك تهاجمه، حتى لا يستفز ويبدأ في الهجوم عليك.

- لا تنظر له

حاول ألا تنظر إليه، ففي كثير من الحالات سيفقد الكلب الاهتمام ويرحل عنك إذا تجاهلته.

- لا تلوح بذراعيك

لا تلوح بذراعيك أو تركل بقدميك نحو الكلب، فقد يفسر هذا على أنه تهديد.

- لا تمد يديك

لا تمد يديك أوذراعيك فتجعلهم عرضة للعض، بل ضم أصابع يدك في قبضة لتقيهم.

- لا تحاول الجري بعيدًا

قد يطاردك بقوة حال التأكد من خوفك منه، خاصة إذا حاولت الفرار منه.

- شتت انتباهه

إذا استمر الكلب في تهديدي، قم بتشتيت انتباه، ألقِ له شيئًا يلوكه كحقيبة أو زجاجة مياه، أي شيء آخر، كي ينشغل عنك وينشغل به ويهرب.

- ابتعد ببطء

عندما يهدأ الكلب نتيجة لثبات حركتك وتجاهلك له، يصبح الوقت مناسبًا لك للفرار، ابتعد عنه ببطء.

- تصدَ للكلب المهاجم

إذا بدأ الكلب في عضك أو الهجوم عليك يجب أن تدافع عن نفسك، اضرب الكلب أو اركله في حلقه أو خطمه أو ظهر رأسه.

- دافع عن نفسك

إذ انقض عليك الكلب، حاول تغطية رأسه بسترتك إذ كان الأمر في متناول يدك، ثم حاول أن تعلو عن الأرض، كي ينصرف عنك.