برنامج تدريبي للموظفين في بني سويف حول «الأمن السيبراني»

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، الدكتور أحمد ثروت مدير قطاع الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، لبحث آليات تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بمحافظة بني سويف، والذي يستهدف فهم قواعد و أسس و عناصر الأمن السيبراني، والتهديدات المختلفة التي تهدد مستخدمي نظم المعلومات بالمؤسسات الحكومية، على أن يتم البدء بالعاملين بديوان عام المحافظة.

محاور الأمن السيبراني

ناقش المحافظ خلال اللقاء مع مدير القطاع، محاور وأهداف البرنامج التدريبي، حيث أنه من المستهدف بنهاية البرنامج أن يكون العاملون بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، فهم محاور الأمن السيبراني و التهديدات المتعلقة به و كيفية التعامل معها، وفهم الهجمات السيبرانية و كيفية الوقاية منها، وفهم الآليات الدولية و الوطنية لحماية الأمن السيبراني، بجانب التدريب على التعامل المناسب في تلك الحالات

التعامل مع نظم المعلومات ذات الصلة بالأمن القومي

ومن المقرر أن يشمل هذا البرنامج التدريبي: محاضرات لمتخصصين في المجال، و تقييم المهارات، و المناقشات التفاعلية، وعروض الفيديو و تدريبات للمشاركين ، وتزويد المشاركين بالمفاهيم و الأساليب التي تمكنهم من استخدامها في مكان العمل، و كيفية التعامل مع نظم المعلومات ذات الصلة بالأمن القومي.

توفير اوجه الدعم لتنفيذ البرنامج

ومن جانبه أكد محافظ بني سويف، توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي، مؤكدا على أن الدولة المصرية تشهد اهتماما كبيرا فيما يتعلق بمجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، وفي ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.