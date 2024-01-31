 محافظ بني سويف يوجه بمساعدة أسرة من الأولى بالرعاية

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيارته، خلال جولته التفقدية اليوم، لسماع شكوى إحدى الأُسر، التي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة.

مساعدة إحدى الأسرة

وكلف المحافظ، مكتبه باستلام كل الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفها من حصولها على معاش تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم، إلى جانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبها في حدود المتاح من إمكانات.

جولة تفقدية لمحافظ بني سويف

يُشار إلى تفقد محافظ بني سويف، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، التي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري، وخلق محاور مرورية، والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة، ثم تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري أشمنت.