رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

 محافظ بني سويف يوجه بمساعدة أسرة من الأولى بالرعاية

كتب:

عمرو رجب
03:37 م | الأربعاء 31 يناير 2024
محافظ بني سويف يستقبل شكوى أسرة

محافظ بني سويف يستقبل شكوى أسرة

استوقف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سيارته، خلال جولته التفقدية اليوم، لسماع شكوى إحدى الأُسر، التي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة.

مساعدة إحدى الأسرة

وكلف المحافظ، مكتبه باستلام كل الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفها من حصولها على معاش تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم، إلى جانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبها في حدود المتاح من إمكانات.

جولة تفقدية لمحافظ بني سويف

يُشار إلى تفقد محافظ بني سويف، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، التي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري، وخلق محاور مرورية، والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة، ثم تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري أشمنت.

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف يوجه بسرعة إنهاء مشروع كوبري أشمنت الجديد

محافظ بني سويف يتفقد خطة الرصف لفتح محاور مرورية جديدة

محافظ بني سويف يُكرًم مُشرف غرفة عمليات الإسعاف لبلوغه سن المعاش

محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مخالفات بالوحدات المحلية بمركز ناصر
بقلم عمرو رجب