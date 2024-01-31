رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وكيل الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»: التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لـ«الأونروا»

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:39 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن اتهامات بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر أمر مروع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الاعتداءات يوم 7 أكتوبر.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار العدل الدولية، بثتها «القاهرة الإخبارية»، وأضاف: «الأونروا أمنت الملجأ والمياه والغذاء والمساعدات الطبية للفلسطينيين وموظفوها تعرضوا للقتل والتهجير».

يجب احترام القانون الدولي في غزة

وأوضح أن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رهنٌ بتمويل دائم لتأمين قدرة «الأونروا» على العمل، مؤكدًا أنه يجب احترام القانون الدولي في غزة وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.

اقرأ المزيد:

هل تتجه جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات «العدل الدولية»؟

القاهرة الإخبارية: مجلس الأمن يعرب عن قلقه بشأن الوضع شديد التدهور في غزة

باحث سياسي يتوقع قرارا من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة خلال جلسة اليوم

مجلس الأمن ينظر في التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار «العدل الدولية» بعد قليل
بقلم محمد عبدالعزيز