وكيل الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»: التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لـ«الأونروا»

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن اتهامات بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر أمر مروع، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الاعتداءات يوم 7 أكتوبر.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار العدل الدولية، بثتها «القاهرة الإخبارية»، وأضاف: «الأونروا أمنت الملجأ والمياه والغذاء والمساعدات الطبية للفلسطينيين وموظفوها تعرضوا للقتل والتهجير».

يجب احترام القانون الدولي في غزة

وأوضح أن استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية رهنٌ بتمويل دائم لتأمين قدرة «الأونروا» على العمل، مؤكدًا أنه يجب احترام القانون الدولي في غزة وحماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.