مندوب الجزائر بمجلس الأمن: قرار «العدل الدولية» يؤكد انتهاء زمن الإفلات من العقاب

قال السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة، ولا بد من ضمان المحاسبة، كي نحمي أجيال المستقبل من تكرار مثل الفظائع المرتكبة حاليًا في غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأضاف بن جامع، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي عليه الاستجابة فورًا للتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن التزام إسرائيل بذلك.