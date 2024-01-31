مندوب الجزائر بمجلس الأمن: قرار «العدل الدولية» يؤكد انتهاء زمن الإفلات من العقاب
كتب:
محمد عبدالعزيز
07:20 م | الأربعاء 31 يناير 2024
مندوب الجزائر بمجلس الأمن
قال السفير عمار بن جامع، مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة، ولا بد من ضمان المحاسبة، كي نحمي أجيال المستقبل من تكرار مثل الفظائع المرتكبة حاليًا في غزة، بحسب القاهرة الإخبارية.
وأضاف بن جامع، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي عليه الاستجابة فورًا للتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يضمن التزام إسرائيل بذلك.