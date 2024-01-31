مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: ندعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووضع حد للقتال

قالت باربرا وودوارد، مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن بريطانيا تدعو لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ووضع حد للقتال في أسرع وقت، وذلك بحسب ما جاء في جلسة مجلس الأمن لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية.

وأضافت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ضغط على إسرائيل في آخر زيارة له من أجل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عائق، بحسب «القاهرة الإخبارية».