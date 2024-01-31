ما حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات؟..  أمين الفتوى يجيب 

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات؟

دار الإفتاء المصرية

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «هناك قاعدة شرعية تقول أن لولي الأمر أن يقيد المباح، وذلك لأن هذه الأمور تمس بحقوق الغير، هل طمس اللوحات المعدنية تؤثر على الغير».

وأضاف: «لو الحاكم قال إن المباني لازم الارتفاع يكون كذا متر، وأنا جيت زودت هل من حق الحاكم يحاسبني، نعم، لأن ما أقوم به خالف تلك القواعد، فالتجاوز يحول المنطقة لعشوائية».

التجاوز يحول المنطقة لعشوائية

وأوضح: «فما بالكم بالسيارة التي تعتبر آله خطر، فلابد من عمل فحص ورخصة، ولوحة معدنية، عشان نقول لقائد السيارة لو خالفت هتتحاسب، طيب ليه بنعمل كل ده عشان لا يحدث مفسدة، من عدم الالتزام بقواعد المرور، حتى لا يضر نفسه وغيره».