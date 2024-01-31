آخر تطورات الإيجار القديم.. الملاك يطالبون النواب بتصنيف السكن لـ3 فئات

‎يعد الإيجار القديم، من أكثر القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين «طرفي النزاع»، لذلك يتطلع كل طرف إلى معرفة آخر المستجدات بشأن القانون، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك في تصريحاته لـ«الوطن».

قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، آخر مستجدات الإيجار القديم ومطالب الملاك من مجلس النواب، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان.

وقال «جاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن اتحاد ملاك الإيجار القديم، طالبوا مجلس النواب، بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات «راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي».

مطالب اتحاد ملاك الإيجار القديم

وأضاف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات: «اللي يمشي هنا يمشي هنا»، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، خاصة وأن مستأجريها من أصحاب الحالات الاقتصادية الجيدة، ولديهم القدرة على ذلك، وغير محتاجين للدعم.

وأوضح «جاد»، أن اتحاد ملاك الإيجار القديم، في انتظار رد مجلس النواب على مقترح تشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات، وذلك قبل أن يتم مناقشة القانون داخل البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، بحسب ما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.