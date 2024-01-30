شهر يفصلنا عن زيادة جديدة في الإيجار القديم.. و5 فئات مستهدفة

شهر واحد يفصل وحدات الإيجار القديم، عن إجراء جديد يهم ملاك وحدات «الأشخاص الاعتبارية»، وهو قرار الزيادة الثالثة على قيمة الإيجار بنسبة حددها القانون، يتم تطبيقها في مارس المقبل أي بعد شهر من الآن.

ومن المقرر تطبيق زيادة الإيجار القديم 2024، والتي تكون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية في مارس المقبل، ولكن لعدد من الفئات التي حددها القانون، وليس على الكل، وذلك وفقًا للقرار الذي أصدره مجلس النواب في عام 2022، بشأن تطبيق زيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية «غير السكنية».

زيادة الإيجار القديم 2024

وتطبيق الزيادة سنويا بدأ في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك بعد هذه المدة، وفقًا لقانون الإيجار القديم.

وتطبق الزيادة الثالثة المنتظرة في مارس 2024، أي الشهر المقبل، إذ تكون بنسبة قيمتها 15% من القيمة الإيجارية أو القانونية، وليست زيادة مقطوعة.

الفئات المعنية بزيادة الإيجار القديم 2024

ولا تطبق زيادة الإيجار القديم على المحال، حيث إن الفئات المعنية بالزيادة الجديدة في مارس المقبل، فهي الوحدات الاعتبارية، والتي حددها القانون كالتالي:

- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة.

- المقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.

- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.

- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال صنفها القانون كشخصية اعتبارية.

- الأوقاف.