قطاع الأعمال.. إنتاج وتشغيل وفرص عمل (ملف خاص)

كانت شركات قطاع الأعمال العام على مدار سنوات عديدة، تمثل قاطرة الاقتصاد الوطنى من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل، وتضم هذه الشركات 6 شركات قابضة تتبعها 70 شركة باستثمارات 310 مليارات جنيه. وأكدت التقارير الرسمية أن هذه الشركات حققت 68 مليار جنيه أرباحاً خلال 8 سنوات، منها 18 مليار جنيه حصيلة العام الماضى.

وفى ظل المستجدات الاقتصادية المحلية، وتوجهات الدول يقوم قطاع الأعمال العام بالمشاركة مع القطاع الخاص ليقودا قاطرة النمو الاقتصادى. وتعمل مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال على إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لتتمكن من القيام بدورها فى الاقتصاد مع تحقيق استقرارها واستدامتها.

ووضعت الوزارة خطة لإصلاح وتطوير الشركات لاستعادة دور الدولة فى حجم التجارة العالمية، من خلال تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة فى شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومى، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

«الوطن» تستعرض جهود الدولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، ودعم التوجه لزيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادى للدولة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر.