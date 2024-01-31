القابضة للأدوية: 9 شركات تؤمِّن احتياجات سوق الرعاية الصحية في مصر

تعد الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، شركة قابضة مساهمة مصرية، تأسست بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتضم الشركات التابعة للقابضة للأدوية 9 شركات هى «النصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، والقاهرة للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، وممفيس للكيماويات، وتنمية الصناعات الكيماوية «سيد»، ومصر للمستحضرات الطبية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية - إدكو».

وأكد تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال، أن هناك تطويراً يتم لشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، حيث يتم تحديث خطوطها الإنتاجية طبقاً لمتطلبات الـGMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، وشهدت الشركة خلال العام الماضى معدلات نمو جيدة بلغت 98.8 مليون جنيه مجمل ربح وحققت نمواً فى إنتاجيتها ومبيعاتها بنسبة 93% وبلغت إيرادات النشاط المحقق لعام 2022 - 2023 حوالى 564.7 مليون مقابل 247.5 مليون عام 2021-2022 بزيادة 317.2 مليون جنيه ونسبة نمو 128.2%.

وارتفعت مبيعات شركة القاهرة للأدوية التى تعد الأولى بين شركات الدواء فى إنتاج «الكبسولات الرخوة، الأشربة والمحاليل، القطرات، البودرات، الحبيبات، المراهم والمعاجين» لتصل إلى مليار جنيه، خلال 2023، وحققت الشركة أرباحاً 102 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وتتميز شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بأحدث الخطوط الإنتاجية لصناعة الدواء منها «مصنع الأشربة، خط إنتاج وتعبئة المحاليل التعويضية، المنطقة العقيمة لإنتاج الأمبول»، حيث شهدت نمو الأرباح خلال العام الماضى بنسبة 32.9% مسجلة 119 مليون جنيه فى ظل إيرادات سجلت حوالى مليار جنيه.

أما شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية فتتميز بإنتاج كربولات بنج الأسنان وتنفرد بإنتاج المستلزمات الطبية من خلال مصانع متخصصة وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، أظهرت المؤشرات المالية تحقيق الشركة أرباحاً بـ126.42 مليون جنيه خلال العام الماضى، وارتفعت المبيعات إلى 1.48 مليار جنيه.

وتتميز شركة ممفيس للأدوية بصناعة وتحضير المستحضرات الصيدلية والبيطرية وتقوم بتصدير الأدوية والكيماويات، وحققت الشركة نمواً فى صافى الأرباح بنسبة 22% لتسجل 90.43 مليون جنيه، خلال العام الماضى، ونمواً فى الإيرادات بنسبة 20%، لتسجل 663.83 مليون جنيه.

وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى لـ«الوطن»، إن الشركة القابضة للأدوية تتولى من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها فى مجال إنتاج وتصنيع وتصدير الأدوية والكيماويات والمستلزمات والمعدات الطبية ويحق لها أن تقوم باستثمار أموالها بنفسها وتتولى الشركة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة.

وأضاف: «تشمل رؤية الشركة، صنع سلسلة تفاعل تنافسى يولد من قوة اتحاد شركاتها التابعة يؤدى إلى الاختراق السريع لسوق الرعاية الصحية فى الشرق الأوسط والمنطقة الأفريقية، وتحمل رسالة الشركة القابضة التنافسية على الريادة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كواحدة فى أهم مصنعى وموزعى ومسوقى الدواء والمستحضرات الطبية لتحسين جودة الحياة لكل الناس فى كل التخصصات الطبية».