نائبة الحزب الحاكم بأوكرانيا: «بوتين» مطلوب من «الجنائية الدولية»

قالت يفيهينيا كرافتشوك، نائبة رئيس الحزب الحاكم في أوكرانيا، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن تمويل روسيا للإرهاب سيؤثر في المجمل قضائيا على قرارات أخرى، وروسيا ستواجه قضايا وتهما عدة، ووقوفها في المحكمة هو خطوة كبيرة للأمام.

أمر بالقبض على بوتين

وأضافت «كرافتشوك»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمرت بالقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية أخرى، وأوكرانيا تعمل مع المجتمع الدولي لاتهامهم بهذه الجرائم، مردفة: «روسيا والمحكمة ستكون جملة مسموعة في الفترة المقبلة».

تعديل استراتيجية أوكرانيا العسكرية

وأشارت إلى أنه يمكن تعديل استراتيجية أوكرانيا العسكرية ومواردها التي تحصل عليها منذ العام الماضي والعام الجاري، حيث جرت زيادة الإنتاج العسكري للقذائف، والهدف لهذا العام هو إنتاج مليون مسيرة صغيرة في أوكرانيا، بجانب عقود مع شركات أمريكية وألمانية وتركية للمساعدة في هذا الإنتاج، والمصانع تبنى في أوكرانيا من خلال شركات عسكرية كبرى.