حدث ليلاً: المحكمة الجنائية الدولية تتحرك ضد إسرائيل ومصر ترد على نتيناهو.. وزلزال يضرب دولة عربية .. عاجل

شهدت الليلة الماضية عديداً من الأحداث ذات الأهمية على الصعيد الدولي والعربي، لا سيما تطورات الملف الفلسطيني وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك وقع زلزال في الجزائر.

مصر تفند مزاعم إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل.

ويعتبر ذلك أول رد رسمي مصري على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو بشأن أن بلاده لم تتخذ قراراً بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تضبط حدودها بشكل كامل، ومثل هذه المسائل تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، وبالتالي أي حديث في هذا الشأن بشكل عام يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة.

مصر ترد على المزاعم الإسرائيلية

وحول المزاعم الإسرائيلية خلال محكمة العدل الدولية بأن مصر تعرقل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موقف مصر بشأن المساعدات الإنسانية ودخولها إلى الأراضي الفلسطينية لا يقبل المزايدة، لافتاً إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وأن القاهرة قامت بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدرا من المساعدات إلى قطاع غزة.

وذكر السفير أحمد أبوزيد أن مصر هي التي صاغت النسخة الأولى من مشروع القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي؛ لتسهيل إجراءات دخول المساعدات الإنسانية، الذي تم اعتماده من قبل المجلس، مشيراً إلى أن مصر أوضحت منذ اليوم الأول أن أي إجراءات تٌعيق دخول المساعدات هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة.

المحكمة الجنائية الدولية تتحرك

في خطوة جديدة لمٌحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في قطاع غزة، أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، أن المحكمة الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم إسرائيل ضد الصحفيين الذين تم استهدافهم في الأراضي الفلسطينية إلى جانب الجرائم الأخرى للاحتلال، بحسب ما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وتأتي تلك الخطوة تزامناً مع مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية إثر دعوى تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا تتهم الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة، وهي الخطوة التي تزعج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

ونقلت منظمة «مراسلين بلا حدود» بفرنسا، عن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قوله إن التحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية سيشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

زلزال يضرب الجزائر

وفي الجزائر، أكدت تقارير إعلامية في الجزائر، قبل قليل، أن زلزالًا بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية «جليزان»، مساء اليوم السبت، وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، سجل مساء اليوم هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية مركز الهزة بـ11 كم جنوب غرب منطقة واد الجمعة في ولاية جليزان، دون الكشف بعد عما إذا كانت هناك إصابات أو أية خسائر.