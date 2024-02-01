السنن المؤكدة في الصلاة وفضلها.. الإفتاء توضح (فيديو)

يحرص المسلمون على أداء السنن المؤكدة في الصلاة، للفوز بثوابها وفضلها العظيم، إلاً أن البعض قد لا يعلمها جميعًا، أو قد يتشتت فيها، لذلك أوضحت دار الإفتاء من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على يوتيوب، السنن المؤكدة في الصلاة.

السنن المؤكدة في الصلاة

وعن السنن المؤكدة في الصلاة، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السنن الرواتب قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى لله اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بني الله له بيتًا في الجنة».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن السنن المُؤكدة في الصلاة، أن الركعات هي «ركعتان قبل صلاة الصبح، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء».

السنن المؤكدة في الصلاة

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قال عن السنن الرواتب، إن المحافظة عليها تُوقظ القلب، وتهيء للخشوع في الفريضة، والمُحافظة على الرواتب البعيدة للصلاة يجبر ما وقع فيها من النقص والخلل.

واستشهد «علام» في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، بما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تعالى؛ روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ قَالَ:.. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».