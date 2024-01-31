«الإفتاء» تجيب عن أسئلة الأطفال بشأن الله (فيديو)

رد الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال طفلة مفاده «ربنا اتخلق إزاي؟».

وأوضح مدير وحدة حوار بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «من خلق الله، أو ما شكل الله، هذا من أكبر الأسئلة الوجودية، وإحنا رصدنا إن الآباء والأمهات يكبتون أبناءهم في حال سؤالهم، وبالتالي يظل الطفل حتى يكبر مشوها».

أدلة كثيرة على وجود الله

وأضاف: «هناك أدلة كثيرة على وجود الله، ومنها كل المخلوقات بما فيها البشر، خلقت من العدم، ثم انتقلت من دائرة العدم إلى الوجود، إذن من حوَّلها من العدم إلى الوجود».

رحلة مع الأطفال

وتابع قائلا: «لو رحنا رحلة مع الأطفال إلى الجبال الضخمة، ونسألهم من يخلق هذا، هى مكنتش موجودة، إذن من القادر على وجودها غير الله سبحانه وتعالى».