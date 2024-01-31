«مفوضية شؤون اللاجئين»: أي طالب لجوء إلى مصر يسجل لدينا

قالت كريستين بشاي، المتحدثة الرسمية لمفوضية شؤون اللاجئين في مصر، إن هناك فرق كبير بين مصطلحي «لاجئ» و«مهاجر»، والخلط بينهما يسبب مشكلات كبرى للطرفين على حد سواء، موضحة أن اللاجئ هو الشخص الذي يفر من بلده نتيجة صراع مسلح أو اضطهاد، ويكون وضعه خطر للغاية وغير قادر على الاحتماء في دولته، وبالتالي يصل إلى حدود دولة أخرى من أجل طلب الحماية الاجتماعية.

أسباب هروب اللاجئ من بلده

وأضافت «بشاي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، أن ما يدفع اللاجئ لمغادرة بلده هو الحصول على الأمان، مشيرة إلى أن أي طالب لجوء إلى مصر يسجل في مفوضية شؤون اللاجئين ويحصل على تصريح إقامة من وزارة الداخلية.

المهاجر يختار السفر لهذه الأسباب

وتابعت، أن المهاجر يختار السفر من أجل لم شمل الأسرة أو التعليم، أو غيرهما من الأسباب، مشيرا إلى أن حق الحماية من أهم وأبرز الحقوق التي يحصل عليها اللاجئ، موضحة أن مفوضية شؤون اللاجئين في مصر هي المنوط بها تقديم خدمات التسجيل وتحديد وضع اللاجئ نيابة عن الحكومة المصرية منذ عام 1954.