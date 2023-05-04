مفوضية شؤون اللاجئين تشكر الحكومة المصرية على فتح الحدود أمام السودانيين

أعربت كريستين بشاي، المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، عن شكرها للحكومة المصرية على قرار فتح الحدود لمنح النازحين من السودان الحماية الدولية، داعية جميع الدول المجاورة للسودان إلى فتح حدودها لاستقبال الباحثين عن الأمان والحماية الدولية.

دعوة أممية لتقديم الدعم للحكومة المصرية

وفي تصريحات صحفية لمركز إعلام الأمم المتحدة، دعت المتحدثة باسم المفوضية إلى تكاتف المنظمات الأممية لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، مضيفة «نحتاج الآن إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم ومساندة الحكومة المصرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات المختلفة للاجئين».

وأشادت المتحدثة بما تقوم به الحكومة المصرية من تقديم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين، دون تفرقة عن المصريين، لافتة إلى «تقديم المفوضية إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجا وإعانات تعليمية للأطفال في سن الدراسة، بالإضافة للعمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والصحية لاستيعاب اللاجئين».

العمل مع الشركاء لسد الاحتياجات العاجلة

ولفتت المتحدثة باسم المفوضية إلى التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة لتقديم المساعدات للنازحين، موضحة «ننسق مع الشركاء لتحديد الاحتياجات العاجلة والاحتياجات الأخرى على المدى البعيد، لكن المهم الآن هو توفير الإعاشة العاجلة للسودانيين».