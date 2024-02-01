يتميز مولود برج الثور عن غيره من الأبراج، وفقًا لما يقول الخبراء، بكونه من الشخصيات المقربة للناس، إذ أنه محب للسفر والترحال، وجيد التواصل، ولديه قدرة كبيرة على حل المشكلات، ويحب عمله بطريقة لا مثيل لها.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الثور الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الخميس على الصعيد المهني

إذا كنت تبذل جهدًا كبيرًا في أثناء عملك، فينصحك الخبراء بأن تنتبه لصحتك، ويقولون بأنك بحاجة إلى المشاركة في العمل الجماعي، فأنت لديك قدرة كبيرة لقيادة زملائك، وإخراج أفضل ما في كل فرد منهم.

حظك اليوم برج الثور الخميس 1-2-2024 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، فإذا كنت تريد إحياء علاقتك الجيدة القديمة بشريك حياتك، ينبغي عليك أن تدع الأفكار تقرب المسافات بينكما، عن طريق مشاركتها بينك وبينه، فالأفكار المشتركة توقظ التفاهم من جديد، وكذلك الخلافات المرحة.