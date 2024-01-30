محب للحياة عاشق للسفر، جيد التواصل مع الآخرين، يمتلك القدرة على حل المشكلات، يحب العمل بدرجة عالية، كل تلك الصفات وغيرها تجعل برج الثور من الشخصيات المقربة.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء، بأن تحاول أن تجعل وقتك أكثر تنظيما، وذلك حتى لا تتسبب في إرهاق صحتك، وينصحونك كذلك بأن تشارك العمل مع زملائك خلال الفترات الحالية.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-1-2024 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، يقول الخبراء، إن التفكير في الماضي يتسبب في حدوث توتر في العلاقات بينك وبين شريك حياتك، ولذا من الأفضل لك أن تحاول تجاهل أي علاقة سابقة غير جيدة، واجعل تركيزك في العلاقات الجديدة.