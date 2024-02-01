يتميز مواليد برج القوس، بالاستقلالية والإحساس المرهف، ويحبون الانطلاق والمغامرات، والفن والموسيقى وهم مرحين للغاية وأصحاب مزاج، كما يتعامل بالعقلانية والحكمة والتأني في قراراته، وماهر في تحقيق أهدافه وأحلامه وواثق من نفسه.

ومن مشاهير برج القوس الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج القوس الخميس 1-2-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج القوس، أن تكون صبورًا ولا تتعجل الأمور أكثر من ذلك، وتطوير أفكارك لتحصل على الترقية وخطط ماليًا بشكل دقيق.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي، تنصحك الأفلاك ألا تظهر غيرتك على الحبيب، وتحكم في أعصابك، فالثقة أهم الأشياء التي لابد أن تكتسبها في الحياة والعلاقات بدون ثقة لا تطاق.