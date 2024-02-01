يبدأ برج الأسد من 23 يوليو إلى 22 أغسطس، وهو من الأبراج النارية التي تميل إلى الدفء والأمان، ويتمتع بالجاذبية، ويتقن فن قيادة الفريق، ويعرف جيدًا متى يتحدث ومتى يكف عن الحديث، وهو كريم يساعد دون مقابل.

ومن مشاهير برج الأسد النجم فريد شوقي، وأحمد عز، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الأسد الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الأسد منهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الأسد، أنك تتميز بالصبر لكن حين تغضب تكون قاسي، لا تفرق بين مكسب وخسارة، وتنصحك بالابتعاد عن الأجواء الممتلئة بالأحاديث الجانبية.

حظك اليوم برج الأسد حظك عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أن الجاذبية والفضول من أهم صفاتك، وتحاول أن تتعامل مع جميع الأشخاص بطريقة واحدة، وتجد قبول عند معظمهم، وطيبة قلبك من الأسرار الكامنة في جمال شخصيتك.