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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج العقرب الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:14 ص | الخميس 01 فبراير 2024
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بأنه ذكي للغاية، ويتحمل المسؤولية، وصبور وطموح يحب النجاح، ومساعدة الآخرين دون مقابل، ويتصرف بحكمة.

ومن مشاهير برج العقرب، مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج العقرب الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج العقرب، أنك تستطيع التخلص من كل الأعباء التي تزعجك، وستتحسن ظروفك وأوضاعك المالية، وتحقق أحلامك المهنية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك أنك تبحث عن الاستقرار العاطفي، فاحرص على حسن اختيار شريك حياتك، حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة في أجواء هادئة.

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بقلم صفية النجار