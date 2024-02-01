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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج العذراء الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:19 ص | الخميس 01 فبراير 2024
برج العذراء

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج الذكية ويحبون البدايات والأشياء الجديدة، وقراءة الكتب والتعرف على العالم الخارجي، ويمليون للمثالية في كل شيء، يتحملون المسئولية ويتفانون فيها، يعشقون النجاح ويسعون إليه.

ومن مشاهير برج العذراء القيصر كاظم الساهر، وسيدة مصر الأولى سابقًا جيهان السادات، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج العذراء الخميس 1-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء أن تضع في اعتبارك العودة إلى المنزل مبكرًا اليوم، وركز في الأفكار المطلوبة منك في العمل، والاستفادة من تجارب الأخرين.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأنك تستمتع بالمواقف الرومانسية مع شريك حياتك، وعليك ألا تتركه وحيدًا هذه لفترة، حاول أن تستعيد المواقف بينكم واجذبه إليك من جديد، الحياة قد تشغله عنك.

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 31-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار